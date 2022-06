LIVE Berrettini-Evans 4-3, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il primo set (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio e diritto del britannico. 15-40 PRIME DUE PALLE BREAK PER Berrettini! 15-30 Evans è lento in uscita dal servizio. 15-15 Risposta profonda del romano; in difficoltà il britannico. 15-0 Evans TIRA ADDOSSO A Berrettini! l’azzurro non può far nulla sottorete. 4-3 Se la cava l’azzurro che resta avanti nel parziale. AD-40 Servizio e volée vincente dell’italiano. 40-40 Lento in uscita dal servizio Berrettini: si va ai vantaggi. 40-30 Buona prima del romano. 30-30 In rete la volée di Berrettini in uscita dal servizio. 30-15 In rete la risposta di Evans. 15-15 Ace del campione in carica. 0-15 CHE PARATA A RETE DI Evans! Il pubblico è ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e diritto del britannico. 15-40 PRIME DUE PALLE BREAK PER! 15-30è lento in uscita dal servizio. 15-15 Risposta profonda del romano; in difficoltà il britannico. 15-0TIRA ADDOSSO Anon può far nulla sottorete. 4-3 Se la cavache resta avanti nel parziale. AD-40 Servizio e volée vincente dell’italiano. 40-40 Lento in uscita dal servizio: si va ai vantaggi. 40-30 Buona prima del romano. 30-30 In rete la volée diin uscita dal servizio. 30-15 In rete la risposta di. 15-15 Ace del campione in carica. 0-15 CHE PARATA A RETE DI! Il pubblico è ...

