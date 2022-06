Il Pd si conferma primo partito a Grugliasco

(Di martedì 14 giugno 2022) “Ildemocratico aha mantenuto salda la posizione e, se confrontata alle scorse amministrative, possiamo dire di essere soddisfatti” – così commenta Dario Lorenzoni, segretario del PDil giorno dopo le elezioni amministrative e a margine degli ultimi conteggi delle schede e delle preferenze. Il PD ottiene il 31,12 per cento delle preferenze, con 4247 voti. “Il PD elegge 9 consiglieri, 5 sono donne. Un ulteriore risultato positivo nell’ottica della parità di accesso alla politica e nell’amministrazione fortemente caldeggiata dal nostro– prosegue il segretario – A fronte della composizione della Giunta saremo in grado di capire quanti, di coloro che sono i primi non eletti, potranno sedere in aula”. “Il crollo della partecipazione al voto è un elemento che dobbiamo ...

