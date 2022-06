Comunali | Biondi | ora indosso casacca neroverde città L' Aquila

(Di martedì 14 giugno 2022) L'- "Dedico la vittoria alla famiglia: sarò il sindaco di tutti, la campagna elettorale finisce qui. Adesso è tempo di indossare lae di mettere da parte quella di partito". Lo ha detto il sindaco dell'Pierluigiche è arrivato ora nel gazebo installato di fronte al comitato elettorale di piazza Duomo accolto da scroscianti applausi dei sostenitori.sta commentando davanti ad un folto gruppo di giornalisti la vittoria al primo turno che lo conferma per il secondo mandato consecutivo primo cittadino del capoluogo abruzzese. leggi tutto

Pubblicità

abruzzoweb : COMUNALI L’AQUILA, BIONDI: “GRUPPO SOLIDO, CONSULTAZIONI E SUBITO GIUNTA” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Comunali, al via lo spoglio. Exit poll: Bucci avanti a Genova, Biondi a L'Aquila. A Palermo Lagalla oltre il 40%, verso l… - infoitinterno : Elezioni comunali L’Aquila, Biondi stacca Pezzopane - infoitinterno : Elezioni comunali L’Aquila, Biondi rieletto sindaco con il 54%: la candidata di csx Pezzopane terza - fanpage : #elezioniamministrative2022 A L'Aquila Pierluigi Biondi è stato confermato sindaco al primo turno, come già preann… -

... candidata sindaco del analizza il voto dellee ammette la 'pesante' sconfitta contro il candidato del centrodestra Pierluigi, di Fdi, rieletto sindaco al primo turno. Pezzopane, ...Si tratta di elezionie quindi per loro natura con dati frammentati e parziali. Ma, mano a ...il caso de L'Aquila dove Americo Di Benedetto è arrivato secondo (dietro il sindaco...L'analisi dura della candidata sconfitta: "Chiunque si autoassolva o trovi escamotage per lenire il dolore della sconfitta compie un errore ...L'Aquila. "Grazie a tutti per il sostegno avuto, importante ma insufficiente ad andare al ballottaggio, ma quando si perde, si chiede scusa. C’è poco da essere orgogliosi o rivendicare vittorie di Pir ...