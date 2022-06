Calcio: Mancini, 'un peccato chiudere così ma non vanifica nulla' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "È un peccato chiudere così, loro sono forti, lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e li abbiamo lasciati giocare". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il ko 5-2 con la Germania in Nations League. "Dispiace chiudere così, ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra, poi se vuoi recuperare e ti esponi al contropiede con questi giocatori qui rischi. Ma non vanifica e modifica nulla nel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani", ha aggiunto il tecnico. "Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita", ha concluso Mancini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "È un, loro sono forti, lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e li abbiamo lasciati giocare". Lo ha detto il ct azzurro Robertoalla Rai dopo il ko 5-2 con la Germania in Nations League. "Dispiace, ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra, poi se vuoi recuperare e ti esponi al contropiede con questi giocatori qui rischi. Ma none modificanel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani", ha aggiunto il tecnico. "Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita", ha concluso

Pubblicità

lolloterzo : RT @paolo_is_dead: 'roberto mancini ha ammazzato il sistema calcio italiano, ha convocato brasiliani col passaporto, si deve dimettere' cr… - ermetallo : @CB_Ignoranza Rossi, Altobelli, Vialli, Mancini, Schillaci, Baggio, Zola, Casiraghi, Signori, Vieri, Totti, Del Pie… - ciacciaebraca : @MatteoCa_ Una curiosità…come mai il post parla di Mancini e della nazionale italiana di calcio e sono state messe… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv #GERITA - troppeinfo0info : Il calcio italiano è un sistema mafioso. Come si fa a non prendere a calci nel culo #Mancini? Chi lo protegge?… -