Bonus 200 euro dipendenti: ecco il modulo di autocertificazione da compilare (Di martedì 14 giugno 2022) Un’ampia platea di lavoratori e pensionati riceverà dal datore di lavoro o dall’Inps l’atteso Bonus 200 euro una tantum. La norma e le prime istruzioni Inps confermano però che non sarà un’erogazione automatica per tutti. O meglio: nel caso dell’indennità per lavoratori, il pagamento sarà automatico, ma solo dopo l’acquisizione da parte del datore di lavoro di un’autocertificazione del dipendente, in cui certifica di possedere tutti i requisiti necessari per averne diritto. E’ un documento molto importante e occorre conoscerne bene il funzionamento, perché, come specificato dall’Inps nelle prime istruzioni pubblicate, qualora si dichiarino informazioni non corrette nel moduli, bisognerà poi restituire la somma ricevuta. Cos’è questa autocertificazione? Come si compila? A chi si invia? Ma soprattutto, cosa bisogna ... Leggi su leggioggi (Di martedì 14 giugno 2022) Un’ampia platea di lavoratori e pensionati riceverà dal datore di lavoro o dall’Inps l’atteso200una tantum. La norma e le prime istruzioni Inps confermano però che non sarà un’erogazione automatica per tutti. O meglio: nel caso dell’indennità per lavoratori, il pagamento sarà automatico, ma solo dopo l’acquisizione da parte del datore di lavoro di un’del dipendente, in cui certifica di possedere tutti i requisiti necessari per averne diritto. E’ un documento molto importante e occorre conoscerne bene il funzionamento, perché, come specificato dall’Inps nelle prime istruzioni pubblicate, qualora si dichiarino informazioni non corrette nel moduli, bisognerà poi restituire la somma ricevuta. Cos’è questa? Come si compila? A chi si invia? Ma soprattutto, cosa bisogna ...

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - HuffPostItalia : Il bonus bollette di 200 euro non è automatico, va compilato un modulo - flamanc24 : RT @fattoquotidiano: Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferiori a… - Pura_Vida69 : @INPS_it Esempio: lavoratore stagionale, rientra in questo bonus 200 euro? cosa deve fare per richiederlo? Dove si… - niccolo_f : Gli #italiani pensano solo al #bonus di 200 euro fate pena #italiani #europa vi danno la mancia. -