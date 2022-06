Anc Ragusa | certificazioni uniche 2022 dell’Inps errate

(Di martedì 14 giugno 2022)– Numerosi e sfortunati i contribuenti che, proprio in questi giorni, stanno ricevendo la comunicazione sullesbagliate da parte. In particolare, l’istituto evidenzia la mancata correttezza dei dati fiscali e delle somme riportate nelle precedenti Cu e la conseguente necessità di acquisire lerettificate per i relativi obblighi dichiarativi. “Questa situazione – afferma Rosa Anna Paolino – si ripete, come se nulla fosse, senza una comunicazione ufficiale da parte dell’istituto, che si limita, come abitualmente accade, ad informare in modo scarno i diretti interessati senza fare il minimo accenno ai disagi che le rettifiche comportano, e senza poi che ci sia, da parte dei vertici, una qualche ...

Radio RTM Modica

Con una modifica inserita nel D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto "Ucraina"), per il periodo compreso tra il 21.05.2022 e il 31.08.2022, il termine di pagamento degli avvisi bonari ex artt. 36-bis, D.P.R. n ...