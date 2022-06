Miss Bikini inaugura un nuovo flagship store a Mykonos

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Roma, 13/06/2022 –sbarca in Grecia perre la sua prima boutique a, al n. 3 di Kampani Str, vicino alla nota via Matogianni, crocevia dello shopping cittadino. Losi aggiunge ai numerosi punti vendita del marchio specializzato nel beachwear, nato nel 1989 a La Celvia, nell’esclusiva cornice di Porto Cervo, in Sardegna, da un’idea di Andrea Teofilatto. Un ulteriore successo messo a segno dal noto marchio di moda mare che si contraddistingue per la ricercatezza degli accessori, l’originalità delle stampe e dei materiali: un’ampia serie di costumi da bagno, interi,e abiti dalle stampe etniche, floreali o dal sapore sauvage, ricchi di accessori inediti realizzati per soddisfare le esigenze di tutte le donne che amano distinguersi ...

Adnkronos

