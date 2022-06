Messina, Federico Basile è sindaco: il candidato di Cateno De Luca vince contro tutti i partiti (con l’appoggio di Salvini) (Di lunedì 13 giugno 2022) Da solo, contro tutti i partiti, ma con l’appoggio di Matteo Salvini. È una vittoria addirittura al primo turno (col 46 per cento, dati parziali) quella del candidato ombra di Cateno De Luca. Il prossimo sindaco di Messina sarà, infatti, Federico Basile, ex dirigente regionale, ex consigliere di quartiere per l’Udc, fino a pochi mesi fa sconosciutissimo ai più. Scelto dal sindaco uscente De Luca, Basile è volato verso una vittoria che porta la firma netta dell’ex primo cittadino. Si era dimesso per potersi candidare alle Regionali del prossimo autunno – per questo Messina è andata al voto con un anno di anticipo – ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Da solo,, ma condi Matteo. È una vittoria addirittura al primo turno (col 46 per cento, dati parziali) quella delombra diDe. Il prossimodisarà, infatti,, ex dirigente regionale, ex consigliere di quartiere per l’Udc, fino a pochi mesi fa sconosciutissimo ai più. Scelto daluscente Deè volato verso una vittoria che porta la firma netta dell’ex primo cittadino. Si era dimesso per potersi candidare alle Regionali del prossimo autunno – per questoè andata al voto con un anno di anticipo – ma ...

mauro_arena : RT @letteraemme_: EleMe 2022, Federico Basile fa festa in piazza: è il nuovo sindaco di Messina - letteraemme_ : EleMe 2022, Federico Basile fa festa in piazza: è il nuovo sindaco di Messina - MissAd_ : RT @ArmoniosiAccent: A Messina super mazzata per #Musumeci. Il nuovo sindaco è Federico #Basile, il candidato di Cateno De Luca, che vince… - MarcoSforzato : RT @MessinaSportiva: Federico Basile trionfa al primo turno: è il nuovo sindaco di Messina - - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Italia #Amministrative #Sicilia #Messina 40 sezioni scrutinate su 253: Federico #Basile: 46,32% Maurizio #Cro… -