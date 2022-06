(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “È un’ottima notizia l’apertura della stazioneviaria di. Finalmente, dopo tanti anni, diverrà operativo questo collegamento fondamentale per realizzare ladelper Roma.” “Siamo soddisfatti di questo successo: durante la sindacatura di Virginia Raggi, abbiamo seguito passo passo questa annosa questione giudiziaria, discussa in sede al TAR, che vedeva l’opposizione di alcuni cittadini all’apertura della stazione.” “Era il febbraio 2020 quando, a valle della sentenza del TAR, avevamo dato notizia dell’inizio delle prove tecniche, da parte di RFI, sui treni e sulle infrastrutture necessarie alladella stazione.” “Come Roma Capitale abbiamo sempre dato massimo sostegno e promosso una proficua collaborazione con RFI e FS Sistemi Urbani che ha ...

Pubblicità

RomaDailyNews

A lanciare l'allarme è l'ex sindaca e attuale consigliera capitolinaVirginia Raggi, in un documento firmato con la capogruppo delLinda, il capogruppo LcR Antonio De Santis, la ...Roma " "Roma dice addio a un altro autobus. Oggi un mezzo della linea 073 è andato a fuoco su via Laurentina, fortunatamente senza causare feriti. Il motivo di base è semplice: era in servizio da 16 ... M5S, Meleo: bene riapertura Vigna Clara, ora avanti con cura ferro - RomaDailyNews “La proposta di modifica del regolamento del 2003 voluta dalla maggioranza dem in Campidoglio e mirante a inserire, tra i casi di incompatibilità alla carica di Garante, l’esercizio di attività profes ...Roma - "Il processo di rigenerazione di via dei Cerchi è stato voluto e avviato fortemente dalla nostra consiliatura. Non a caso, la riqualificazione, la ...