Justin Bieber e la sindrome che gli ha paralizzato il volto: la sua cura migliore è la moglie Hailey Baldwin (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi crede che niente succeda per caso è autorizzato a pensare che per Justin Bieber sia arrivata l’ora di fermarsi un attimo. E magari riprendere in mano la sua vita. O forse viverla davvero per la prima volta. L’ex bambino prodigio del pop, colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt che gli ha causato la paralisi di metà volto, ha dovuto annullare il suo tour mondiale. Con un toccante video postato sui social, che ha fatto il giro del web, Justin si è mostrato ai suoi 240 milioni di followers di Instagram fragile e preoccupato, come non si era mai visto. «I love you baby», gli ha scritto la moglie Hailey Baldwin, «Ti amo piccolo». È lei la sua cura migliore. Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) Chi crede che niente succeda per caso è autorizzato a pensare che persia arrivata l’ora di fermarsi un attimo. E magari riprendere in mano la sua vita. O forse viverla davvero per la prima volta. L’ex bambino prodigio del pop, colpito dalladi Ramsay Hunt che gli ha causato la paralisi di metà, ha dovuto annullare il suo tour mondiale. Con un toccante video postato sui social, che ha fatto il giro del web,si è mostrato ai suoi 240 milioni di followers di Instagram fragile e preoccupato, come non si era mai visto. «I love you baby», gli ha scritto la, «Ti amo piccolo». È lei la sua

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - infoitcultura : Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt, la malattia che ha colpito Justin Bieber - infoitcultura : Justin Bieber spiega la sua malattia in un video - fanpage : Cos'è la sindrome di #RamsayHunt, la malattia di cui soffre #JustinBieber - soraja___ : RT @JB__ItalianCrew: Esattamente 10 anni fa oggi, Justin Bieber pubblicava la sua hit “As Long As You Love Me”, tratta dall’album “BELIEVE”… -