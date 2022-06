Il Palermo torna in serie B, il Barbera in delirio al triplice fischio (Di lunedì 13 giugno 2022) Dal fallimento della società sono passati tre anni. Il Palermo, in virtù del successo ottenuto a Padova all'andata (1 - 0) e di quello replicato al Barbera nel ritorno della finale play - off di serie ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Dal fallimento della società sono passati tre anni. Il, in virtù del successo ottenuto a Padova all'andata (1 - 0) e di quello replicato alnel ritorno della finale play - off di...

Pubblicità

Lega_B : ???entornata Conca d'Oro?? Un club storico come il Palermo, nonché la quinta città più grande d'Italia, torna in… - SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - riotta : Il Palermo torna in B battendo il Padova playoff. Spero porti bene a tutta la città - voceditalia : La notte è rosanero, Palermo fa festa e torna in B - Riccardocar1 : A #Palermo la Mafia torna a galla #Lagalla -