Epatite | Ecdc-Oms | oltre 400 casi in Europa | 100 in più da fine maggio

(Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Al 9 giugno, nella regione europea hanno raggiunto quota 402 idiacuta a eziologia sconosciuta registrati in bambini e ragazzi di età pari o inferiore a 16 anni. Sono classificati comeprobabili e nessuno epidemiologicamente correlato. I Paesi che li hanno segnalati salgono a 20, tra cui l'Italia che ne ha 31 e il Paese che per primo ha lanciato l'alert, cioè il Regno Unito, che ha la quota più elevata, cioè 224. E' il quadro che emerge dall'ultimo aggiornamento congiunto pubblicato dall', Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In Ue il dato più alto è quello della Spagna (36), seguita dall'Italia. Dall'ultimo ...

