E scese dalle stelle E.T. (Di lunedì 13 giugno 2022) L’etichetta di “film generazionale” gli va stretta. Ma certo tutti i bambini degli anni Ottanta avrebbero voluto essere Elliott e nascondere E.T. nella loro cameretta e sfrecciare con una Bmx nei sobborghi di Los Angeles, tra i vialetti di Northridge, Crescent City, Tyjunga. Qui, al 7121 di Lonzo Street, c’è ancora la casa di E.T., divenuta nel frattempo meta di pellegrinaggi nostalgici, selfie e gite cineturistiche, naturalmente incrementate dal fenomeno “Stranger Things”, omaggio, spin-off, prosecuzione di “E.T.” nell’epoca dello streaming. C’è anche chi lascia come souvenir una copia del suo vecchio vhs, quello su cui ha versato fiumi di lacrime, come a Ponte Milvio coi lucchetti, o i fiori, i bigliettini, le poesie sulle lapidi di Chopin, Baudelaire e Jim Morrison al Père-Lachaise. Un’anonima villetta a schiera trasformata in “lieu de mémoire” di quella cultura nerd squadernata nel ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) L’etichetta di “film generazionale” gli va stretta. Ma certo tutti i bambini degli anni Ottanta avrebbero voluto essere Elliott e nascondere E.T. nella loro cameretta e sfrecciare con una Bmx nei sobborghi di Los Angeles, tra i vialetti di Northridge, Crescent City, Tyjunga. Qui, al 7121 di Lonzo Street, c’è ancora la casa di E.T., divenuta nel frattempo meta di pellegrinaggi nostalgici, selfie e gite cineturistiche, naturalmente incrementate dal fenomeno “Stranger Things”, omaggio, spin-off, prosecuzione di “E.T.” nell’epoca dello streaming. C’è anche chi lascia come souvenir una copia del suo vecchio vhs, quello su cui ha versato fiumi di lacrime, come a Ponte Milvio coi lucchetti, o i fiori, i bigliettini, le poesie sulle lapidi di Chopin, Baudelaire e Jim Morrison al Père-Lachaise. Un’anonima villetta a schiera trasformata in “lieu de mémoire” di quella cultura nerd squadernata nel ...

kardiff69 : RT @Alessan91887598: @Axxiae Se ti può consolare è successo anche a me mi sono scese le lacrime nel vederlo così commosso dalle attenzioni… - Baby85306386 : RT @Alessan91887598: @Axxiae Se ti può consolare è successo anche a me mi sono scese le lacrime nel vederlo così commosso dalle attenzioni… - Alessan91887598 : @Axxiae Se ti può consolare è successo anche a me mi sono scese le lacrime nel vederlo così commosso dalle attenzio… -