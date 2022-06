“Crollo totale e assoluto”: Giorgia spaccata in due dal dramma (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgia rilascia una confessione strappalacrime. Le sue sono parole che arrivano dritte al cuore e parlano proprio di lui Di fronte a Silvia Toffanin anche Giorgia non è riuscita a trattenersi, ed ha aperto il suo cuore di fronte al pubblico di Mediaset. La cantante ha raccontato uno dei drammi più terribili che siano mai stati presenti nella sua esistenza. Ma cosa è accaduto alla celebre artista? Di fronte alla padrona di casa di Verissimo, Giorgia racconta di come ha avuto inizio la sua carriera e di quanto per lei sia stato fondamentale aver incontrato Pino Daniele. Cantante con il quale aveva stretto un bellissimo rapporto di amicizia. È lei stessa, infatti, ad affermare che il cantante scomparso ormai da anni è stato uno dei pochi con cui è riuscita meglio a relazionarsi. Un grandissimo artista ma, ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 13 giugno 2022)rilascia una confessione strappalacrime. Le sue sono parole che arrivano dritte al cuore e parlano proprio di lui Di fronte a Silvia Toffanin anchenon è riuscita a trattenersi, ed ha aperto il suo cuore di fronte al pubblico di Mediaset. La cantante ha raccontato uno dei drammi più terribili che siano mai stati presenti nella sua esistenza. Ma cosa è accaduto alla celebre artista? Di fronte alla padrona di casa di Verissimo,racconta di come ha avuto inizio la sua carriera e di quanto per lei sia stato fondamentale aver incontrato Pino Daniele. Cantante con il quale aveva stretto un bellissimo rapporto di amicizia. È lei stessa, infatti, ad affermare che il cantante scomparso ormai da anni è stato uno dei pochi con cui è riuscita meglio a relazionarsi. Un grandissimo artista ma, ...

Pubblicità

PortoFedora : @zingaromarcelbs Ho perso qualsiasi speranza e stima per l'italiano, forse anche per me, che mi arrabbio, mi schifo… - Folchetto1 : Il crollo dell'affluenza è diretta conseguenza della totale inaffidabilità della cosiddetta opposizione a Draghi e… - FrancoDeToni1 : @followbenetazzo Se tutti quanti si spaventano crollo totale. Non bisogna spaventarsi. Se tutti quanti incominciamo… - OlgaRevnova : @MID_RF @RusBotWien @diplohistory @rushistorg @rvio_ru @v_tretyakov @tass_agency @interfax_news @rianru… - CRISTALLEEKN0W : @_quokkahannie mai non potrei mai perché capisco alla perfezione per farti un esempio oggi sto di merda e jeongin… -