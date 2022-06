Covid, atteso un nuovo balzo dei contagi: "È omicron 5" (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il vantaggio di crescita riportato per BA.4 e BA.5 suggerisce che queste varianti diventeranno dominanti in tutta l'Unione europea/Spazio economico europeo, probabilmente con conseguente aumento dei casi di Covid-19 nelle prossime... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il vantaggio di crescita riportato per BA.4 e BA.5 suggerisce che queste varianti diventeranno dominanti in tutta l'Unione europea/Spazio economico europeo, probabilmente con conseguente aumento dei casi di-19 nelle prossime...

Pubblicità

romatoday : Covid, atteso un nuovo balzo dei contagi: 'È omicron 5' - Antipeppe : @539th FVG 121 vs 109 -27 sull'atteso ?? +10 ricoveri uti stabili nessun decesso +1 ricovero sull'atteso ?? - Antipeppe : @539th Abruzzo 455 vs 356 +111 sull'atteso ?? -9 ricoveri uti stabili nessun decesso -5 ricoveri sull'atteso ?? - Antipeppe : @539th FVG 299 vs 227 -7 sull'atteso ?? +6 ricoveri uti stabili +1 decesso +4 ricoveri sull'atteso ?? - Antipeppe : @539th tappa in Umbria 407 vs 335 +63 sull'atteso ?? +5 ricoveri -1 uti +3 decessi +6 ricoveri sull'atteso ?? -