Calciomercato Lecce, accordo con i bianconeri per Frabotta (Di lunedì 13 giugno 2022) Calciomercato Lecce, si cerca l’intesa con la Juventus: accordo per Frabotta e ai giallorossi piacciono anche altri due giovani bianconeri Il Lecce lavora sul Calciomercato per prepararsi alla prossima stagione in Serie A. Pantaleo Corvino punta Frabotta e sul terzino c’è un principio di accordo con la Juve. Non soltanto Frabotta, perchè come riporta Alfredo Pedullà, ai pugliesi piacciono anche i giovani bianconeri Dragusin e Ranocchia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022), si cerca l’intesa con la Juventus:pere ai giallorossi piacciono anche altri due giovaniIllavora sulper prepararsi alla prossima stagione in Serie A. Pantaleo Corvino puntae sul terzino c’è un principio dicon la Juve. Non soltanto, perchè come riporta Alfredo Pedullà, ai pugliesi piacciono anche i giovaniDragusin e Ranocchia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Accordo Juve-Lecce per il prestito di Frabotta - CalcioNews24 : Calciomercato Lecce, accordo con i bianconeri per Frabotta - TUTTOJUVE_COM : Lecce, piacciono i giovani Kaio Jorge e Di Pardo della Juve - ZonaBianconeri : RT @calciomercatogp: Il Lecce vuole Frabotta della Juventus! #frabotta #juventus #lecce #calciomercato #calciomercatogp - Fantacalcio : Lecce, duello con la Cremonese per Kaio Jorge -