Blake Lemoine, ingegnere di Google: “L’intelligenza artificiale potrebbe essere senziente” (Di lunedì 13 giugno 2022) Blake Lemoine è un ingegnere del dipartimento di AI Responsible di Google che ha reso note alcune sue perplessità che L’intelligenza artificiale LaMDA possa essere senziente. Il colosso dell’informatica lo ha sospeso per aver infranto l’accordo di riservatezza sull’AI. Blake Lemoine, ingegnere dell’IA Responsible afferma che L’intelligenza artificiale potrebbe essere senziente Il dibattito sulL’intelligenza artificiale e l’etica di tali strumenti si sta facendo sempre più acceso. Blake Lemoine è un ingegnere di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)è undel dipartimento di AI Responsible diche ha reso note alcune sue perplessità cheLaMDA possa. Il colosso dell’informatica lo ha sospeso per aver infranto l’accordo di riservatezza sull’AI.dell’IA Responsible afferma cheIl dibattito sule l’etica di tali strumenti si sta facendo sempre più acceso.è undi ...

