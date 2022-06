Beach volley, Mondiali Roma 2022: Lupo/Ranghieri battono in due set Bryl/Losiak (Di lunedì 13 giugno 2022) Daniele Lupo e Alex Ranghieri centrano un’importantissima vittoria nella terza giornata del Pool B dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. La coppia azzurra se l’è dovuta vedere con i polacchi Mychal Bryl e Bartosz Losiak in un match tiratissimo, riuscendosi ad imporre in due set: 26-28 il punteggio del primo set, con gli azzurri che riescono a recuperare un mini break di svantaggio a metà set; 18-21 il punteggio nel secondo, con lo strappo decisivo della coppia tricolore proprio negli ultimi punti. Con questa vittoria, Lupo/Ranghieri salgono in prima posizione a 5 punti insieme agli olandesi Varenhorst/van de Velde. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Danielee Alexcentrano un’importantissima vittoria nella terza giornata del Pool B deididi. La coppia azzurra se l’è dovuta vedere con i polacchi Mychale Bartoszin un match tiratissimo, riuscendosi ad imporre in due set: 26-28 il punteggio del primo set, con gli azzurri che riescono a recuperare un mini break di svantaggio a metà set; 18-21 il punteggio nel secondo, con lo strappo decisivo della coppia tricolore proprio negli ultimi punti. Con questa vittoria,salgono in prima posizione a 5 punti insieme agli olandesi Varenhorst/van de Velde. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #BeachVolley, Mondiali #Roma 2022: #Lupo/#Ranghieri battono in due set tiratissimi i polacchi #Bryl/#Losiak - ematr_86 : Beach Volley Roma 2022 LUINI/PENNINGA NED 2:0 BENZI/BONIFAZI KANTOR/RUDOL POL 2:1 WINDISCH/DAL CORSO BRYL/LOSIAK P… - RSIsport : ????????? Oggi live alla RSI ????????? Ciclismo: Tour de Suisse 15h40 Seconda tappa, Küsnacht-Aesch… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #BeachWorldChampsRome ???? ??? #ForoItalico. ?? Conclusa la terza giornata. Domani sono in programma le ultime partite dell… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #BeachWorldChampsRome ??? #ForoItalico. ???? Nessun problema per #NicolaiCottafava, secco 2-0 (21-10, 21-10) a ???? Surin/Banl… -