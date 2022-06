Atalanta | Percassi | «Noi grande favola e con Pagliuca cresceremo»

(Di lunedì 13 giugno 2022) All’Accademia dello Sport per la Solidarietà l’AD dell’Lucarassicura: “Conancora” L’Amministratore Delegato dell’Lucaè stato premiato nella giornata di ieri dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, e ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha rilasciato qualche dichiarazione tra la stagione appena conclusa della Dea e il futuro con l’ingresso in società di. “Fino ad ora è stato un percorso emozionante quello dell’. Guardiamo conorgoglio quello che abbiamo fatto in questi anni.? Ci saràimpegno da parte sua per far crescere il club. Vogliamo ancora fare bene”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... giovani, uno per reparto: questa è la strategia di Tony D'Amico , Lee Congerton,, ... l'avrebbe bisogno di almeno due rinforzi. Certo, il giovane Cissè è un profilo interessante, un ...Commenta per primo Il nuovo ds dell'Tony D'Amico ha un piano ben preciso in testa per rinforzare la squadra: dopo un paio di riunioni cone Gasperini, ha deciso di portare a Bergamo Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è ...In estate le possibilità che Luis Muriel rimanga all'Atalanta sono molto poche ... la richiesta dell'Udinese di 25 milioni di euro spaventa Percassi, mentre Luis Suarez è il grande sogno. Il Pistolero ...Quella per Luis Suarez potrebbe rimanere una suggestione, sono troppi i soldi da versare nel conto in banca dell’attaccante uruguaiano. Sette milioni di euro, non certo un’operazione da Atalanta, cons ...