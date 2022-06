Al primo turno nei Capoluoghi 15 ballottaggi e 6 Sindaci centrodestra

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dei 22di provincia e 4 di regione chiamati alle urne per questa tornata elettorale delle amministrative in 15 andranno alo e gli altri otto invece vedono un risultato pressochè ...

Giorgiolaporta : Ricordo quando #Genova e #LAquila erano roccaforti rosse che si perdevano al primo turno. Ricordo #Palermo sempre g… - ItaliaViva : A Genova ha vinto Bucci al primo turno e Italia Viva al momento ha 2 consiglieri comunali sicuri eletti, poi vedrem… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Roberto Lagalla (CDX) è eletto sindaco di #Palermo al primo turno. #MaratonaYouTrend - PatrizioBuonagu : RT @Tonyo2305: Secondo gli #exitpoll a Palermo vince #lagalla al primo turno. Vuol dire che la maggior parte dei miei concittadini loda inc… - DesmanIzio : RT @Misurelli77: Ogni tanto in questo sfortunato Paese succedono cose meravigliose. La sindaca leghista di Lodi che vietava la mensa ai bim… -

10 a 3 : i risultati deldelle elezioni amministrative parlano chiaro, il centrodestra ha sconfitto nettamente l'area giallorossa. Da Genova a L'Aquila, passando per Pistoia e Palermo: la coalizione formata da ...COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE RIETI: RISULTATI ELEZIONI 2022 A Rieti, Daniele Sinibaldi è il nuovo sindaco. Vittoria alper il candidato di Centrodestra , che riesce così a portare a casa un successo senza dover passare per il ballottaggio. Il 52.17% degli aventi diritto che si sono recati alle urne hanno ...L’UEFA sta preparando un nuovo torneo che darà inizio alla stagione prima della Champions League e si giocherà negli Stati Uniti ...La Francia, come sempre, giunge in ritardo rispetto all’Italia. Noi la Lega l’abbiamo avuta già negli anni ’80 e Beppe Grillo comincia a bruciare le piazze e i teatri-tenda già negli anni ’90. Adesso ...