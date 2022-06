Agricoltura, fondi Feasr: Alla Campania oltre 1 mld nel quinquennio 2023/2027 (Di lunedì 13 giugno 2022) “Dopo un lungo lavoro fatto in seno Alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, siamo giunti all’intesa di questa mattina per il riparto delle risorse per lo sviluppo rurale per la programmazione 2023/2027. Alla Campania vanno oltre 1,2 miliardi di Euro che corrispondono al 9,75% della spesa totale delle Regioni – Lo ha reso noto Nicola Caputo Assessore regionale all’Agricoltura della Regione Campania a margine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni che si è tenuta oggi. – Un’intesa che avrà valore solo per la programmazione 2023/2027 – spiega Caputo – non rappresentando, infatti, alcun punto di partenza per il futuro. Disattesi gli stessi principi del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) “Dopo un lungo lavoro fatto in senoCommissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, siamo giunti all’intesa di questa mattina per il riparto delle risorse per lo sviluppo rurale per la programmazionevanno1,2 miliardi di Euro che corrispondono al 9,75% della spesa totale delle Regioni – Lo ha reso noto Nicola Caputo Assessore regionale all’della Regionea margine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni che si è tenuta oggi. – Un’intesa che avrà valore solo per la programmazione– spiega Caputo – non rappresentando, infatti, alcun punto di partenza per il futuro. Disattesi gli stessi principi del ...

