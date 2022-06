Shields apre | Melli chiude | Olimpia show | 94 punti alla Virtus e torna avanti 2 - 1

(Di domenica 12 giugno 2022) L'si riprende il vantaggio nella finale scudetto, battendo la94 - 82 in gara - tre in casa al Mediolanum Forum e prendendosi il 2 - 1 nella serie: martedì sera in programma gara - ...

Miglior marcatore Nicolò Melli con 22 punti, 19 per Shavon. Non bastano alla Virtus i 18 punti di Daniel Hackett, in doppia cifra anche Belinelli e Teodosic (14).La prima tripla di Shengelia, protagonista di questa fase della gara, dopo il time - out di Coach Messinai sette di margine per la Virtus. Milano riparte con una tripla die un gioco da ...La prima gara della finale playoff di Lega Basket è dell'Olimpia Milano che batte Bologna in una partita tirata ...Una gara non bellissima che ha visto l'Armani Exchange costantemente sopra alle V Nere. Alla Segafredo Arena finisce 62-66 ...