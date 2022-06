Rolex Giraglia 2022, line honours della regata d’apertura per Itacentodue (Di domenica 12 giugno 2022) line honours della regata d’apertura della Rolex Giraglia 2022 per Itacentodue. In attesa dei risultati definitivi, una magnifica giornata di vento ha accolto i regatanti nel golfo di Saint-Tropez: chi non ha preso parte al prologo ne ha approfittato per allenarsi in vista della partenza della prima prova inshore, in programma oggi alle 11. Rolex Giraglia 2022, Itacentodue primo al traguardo La giornata di ieri è stata interpretata in vari modi dai regatanti che hanno iniziato ad affollare il golfo di Saint-Tropez. I 56 iscritti alla Sanremo-Saint Tropez, partiti alla mezzanotte di ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 12 giugno 2022)per. In attesa dei risultati definitivi, una magnifica giornata di vento ha accolto inti nel golfo di Saint-Tropez: chi non ha preso parte al prologo ne ha approfittato per allenarsi in vistapartenzaprima prova inshore, in programma oggi alle 11.primo al traguardo La giornata di ieri è stata interpretata in vari modi dainti che hanno iniziato ad affollare il golfo di Saint-Tropez. I 56 iscritti alla Sanremo-Saint Tropez, partiti alla mezzanotte di ...

