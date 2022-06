Referendum giustizia 2022: il quorum non c'è. Affluenza e risultati in diretta (Di domenica 12 giugno 2022) La guida al voto Roma, 12 giugno 2022 " Per i Referendum sulla giustizia e sull'abolizione della legge Severino è nulla di fatto. Alle 23 hanno chiuso i seggi per i 5 quesiti referendari e per il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) La guida al voto Roma, 12 giugno" Per isullae sull'abolizione della legge Severino è nulla di fatto. Alle 23 hanno chiuso i seggi per i 5 quesiti referendari e per il ...

Pubblicità

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - mozinthebox : RT @giubileif: Non si è raggiunto il quorum al referendum. Si è persa un’occasione unica per cambiare le anomalie della giustizia italiana.… - RobertoRenga : Finito il mio personale silenzio elettorale, posso anche dirlo: non ho mai pensato che il referendum avesse una pos… -