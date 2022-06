Pillole per una Nuova Storia Letteraria 067 di Federico Sanguineti (Di domenica 12 giugno 2022) Unesco e Scuola Medica a Salerno Di Federico Sanguineti Al fine di dare un contributo al riconoscimento della Scuola Medica Salernitana a patrimonio immateriale dell’umanità varrebbe la pena prendere in considerazione la presenza di questa istituzione nella Storia Letteraria europea, a cominciare da testimonianze come il serventese di Peire Bremon Ricas Novas contro Sordello (BdT 330.6 v. 8), la cosiddetta ‘metgia’ di Aimeric de Peguilhan (BdT 10.26 v.12), la ‘tenso’ fra Guillem Rainol d’Az e Guillem Magret (BdT 231.3 = 223.5 v. 48), per venire a quanto scrive Uc de Saint Circ a proposito di Cunizza da Romano (BdT 457.28), condannata con l’argomento secondo cui (nella versione di Bertoni) “allorché una donna si svia o fa uno sbalzo fuori dal retto sentiero, è ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 12 giugno 2022) Unesco e Scuola Medica a Salerno DiAl fine di dare un contributo al riconoscimento della Scuola Medica Salernitana a patrimonio immateriale dell’umanità varrebbe la pena prendere in considerazione la presenza di questa istituzione nellaeuropea, a cominciare da testimonianze come il serventese di Peire Bremon Ricas Novas contro Sordello (BdT 330.6 v. 8), la cosiddetta ‘metgia’ di Aimeric de Peguilhan (BdT 10.26 v.12), la ‘tenso’ fra Guillem Rainol d’Az e Guillem Magret (BdT 231.3 = 223.5 v. 48), per venire a quanto scrive Uc de Saint Circ a proposito di Cunizza da Romano (BdT 457.28), condannata con l’argomento secondo cui (nella versione di Bertoni) “allorché una donna si svia o fa uno sbalzo fuori dal retto sentiero, è ...

ChieffiOlga : Pillole per una Nuova Storia Letteraria 067 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - sappichesono : @_HeyJude91 Per me dato che si vedono poco approfittano per stare un po' assieme. Poi la loro storia non è mai stat… - greenpassnews : Le pillole di galateo di Petra e Carlo: le precedenze - - ale_taia : @ScoutismoRN @_IlBoris ma per piacere, questo deve ricordarsi di prendere le pillole - Raff_per_voi : Pillole di saggezza amorose...?? #sorrisi #ridere #perridere #Buongiorno ? #12Giugno -