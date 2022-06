Lutto in Germania | è morto Bernd Bransch | ex capitano Germania est

(Di domenica 12 giugno 2022)nel calcio tedesco. Èl’exdi calcio della nazionale delladell’Est,. Aveva 77 anni. Lo ha reso noto il suo ex club, l’Halle, in una nota., che in carriera ha totalizzato 72 presenze con la Nazionale dellaEst, era in campo ad Amburgo, il 22 giugno 1974, giorno del derby vinto sullaOvest – che poi sarebbe divenuta campione del mondo – con un gol di Juergen Sparwasser al 32 st. Fu l’unica partecipazione della selezione est alla fase finale di un Mondiale.riuscì a conquistare il titolo olimpico nel 1976, a Montreal (Canada), dopo avere ottenuto la medaglia di bronzo a Monaco di Baviera ...

Pubblicità

Cuneo24

... laè finalmente attrezzata per assumere la guida dell'Ue: al di là della sua egemonia ... come forse accadeva ai tempi di Nolte, l'incessante e impossibile elaborazione delda parte di ...... ad esempio, ha rivelato al giornalista che il mare del nord dellal'ha aiutata anche a ... Ill'ha sfinita più di quanto pensasse, ha svelato davanti al pubblico berlinese, mettendo in ... 29enne albese stroncata da malore in Germania Cuneo, grave lutto nel comune di Alba, Margherita Casetta è morta a 29 anni nella sua abitazione, dopo un malore improvviso ...L'arcivescovo di Berlino, mons. Heiner Koch, ha chiesto un minuto di silenzio nelle scuole domani, venerdì, alle 10.30 per pregare in favore dei ragazzi rimasti feriti nell'attentato di ieri a Berlino ...