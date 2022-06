LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Leclerc rompe il motore, era al comando. Out anche Sainz (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro/51 Abbiamo appena scavallato il giro di boa di metà gara, ma questa corsa ormai non ha più nulla da dire. Ve lo diciamo con onestà, amici di OA Sport. 26° giro/51 Ritiro per problemi tecnici per Zhou con l’Alfa Romeo motorizzata Ferrari…Piove sul bagnato. 25° giro/51 Vettel supera Ocon con una staccata all’esterno e si prende l’ottava posizione. 25° giro/51 Salvo nuovi colpi di scena, Verstappen andrà via da Baku con un vantaggio di ben 35 punti su Leclerc. Adesso si fa davvero durissima. La Ferrari è superiore in qualifica, ma non serve a nulla per vincere i Mondiali. La Red Bull in gara sembra avere sempre qualcosa in più. Se poi manca anche l’affidabilità… 25° giro/51 E’ un peccato perché Leclerc, nonostante la brutta partenza, si trovava comunque ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27° giro/51 Abbiamo appena scavallato il giro di boa di metà gara, ma questa corsa ormai non ha più nulla da dire. Ve lo diciamo con onestà, amici di OA Sport. 26° giro/51 Ritiro per problemi tecnici per Zhou con l’Alfa Romeo motorizzata Ferrari…Piove sul bagnato. 25° giro/51 Vettel supera Ocon con una staccata all’esterno e si prende l’ottava posizione. 25° giro/51 Salvo nuovi colpi di scena, Verstappen andrà via da Baku con un vantaggio di ben 35 punti su. Adesso si fa davvero durissima. La Ferrari è superiore in qualifica, ma non serve a nulla per vincere i Mondiali. La Red Bull in gara sembra avere sempre qualcosa in più. Se poi mancal’affidabilità… 25° giro/51 E’ un peccato perché, nonostante la brutta partenza, si trovava comunque ...

