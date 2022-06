Inghilterra | Phillips | “Meritavamo qualcosa in più stasera”

Leggi su seriea24

(Di domenica 12 giugno 2022)- Il calciatore dell’ha detto la sua dopo la partita contro l’Italia valevole per i giorni di Nations League. LE SUE PAROLE “L’è stata la squadra migliore, nel primo tempo hanno creato molte opportunità e nella ripresa siamo rimasti i migliori, ma ci è mancata la finalizzazione. Giocare con l’Italia è sempre difficile e non ci preoccupa il fatto che in tre gare abbiamo segnato un solo gol, abbiamo giocatori che segnano e l’importante è continuare a creare occasioni perché poi il gol arriverà. Il fatto che abbiamo perso la prima gara con l’Ungheria è testimonianza del fatto che il girone è difficile e ora martedì prossimo vogliamo batterli”. Come stai fisicamente dopo la botta contro la Germania? “Era una contusione, mi sono ripreso. Contro ...