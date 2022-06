Il cambio look di Selena Gomez: extension e frangia piacciono ai fan (Di domenica 12 giugno 2022) Selena Gomez cambia hair look. Mettendo da parte – almeno momentaneamente – il suo bob cut, l’attrice ha rivoluzionato il suo taglio di capelli proponendo piega extra liscia e frangia a tendina. I fan di Selena Gomez avranno quasi dimenticato i primi anni della sua carriera, quando da giovanissima è stata accolta in casa Disney. All’epoca, l’attrice non aveva ancora un beauty look preciso, ma negli anni ha sicuramente sperimentato fino a che non è scattata la scintilla con il bob cut. Eppure, di recente, pare che sia caduta preda della nostalgia. Su TikTok, dov’è solita condividere tips beauty con i suoi follower, ha mostrato un beauty look prezioso, che detta tendenza senza difficoltà. E che ricorda – seppur appena – quella Selena ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022)cambia hair. Mettendo da parte – almeno momentaneamente – il suo bob cut, l’attrice ha rivoluzionato il suo taglio di capelli proponendo piega extra liscia ea tendina. I fan diavranno quasi dimenticato i primi anni della sua carriera, quando da giovanissima è stata accolta in casa Disney. All’epoca, l’attrice non aveva ancora un beautypreciso, ma negli anni ha sicuramente sperimentato fino a che non è scattata la scintilla con il bob cut. Eppure, di recente, pare che sia caduta preda della nostalgia. Su TikTok, dov’è solita condividere tips beauty con i suoi follower, ha mostrato un beautyprezioso, che detta tendenza senza difficoltà. E che ricorda – seppur appena – quella...

