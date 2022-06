I Santi di Domenica 12 Giugno 2022 (Di domenica 12 giugno 2022) SantiSSIMA TRINITà – Solennità La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la Domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l’antica liturgia romana non la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa in…www.Santiebeati.it/dettaglio/20270 San GASPARE LUIGI BERTONI Sacerdote e fondatore Verona, 9 ottobre 1777 – Verona, 12 Giugno 1853Nato a Verona il 9 ottobre 1777, a 18 anni risponde alla chiamata al sacerdozio, ma proprio mentre inizia il corso di teologia la sua città ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022)SSIMA TRINITà – Solennità La solennità dellassima Trinità ricorre ogni anno ladopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l’antica liturgia romana non la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa in…www.ebeati.it/dettaglio/20270 San GASPARE LUIGI BERTONI Sacerdote e fondatore Verona, 9 ottobre 1777 – Verona, 121853Nato a Verona il 9 ottobre 1777, a 18 anni risponde alla chiamata al sacerdozio, ma proprio mentre inizia il corso di teologia la sua città ...

