F1, il disastro del motore numero due in Ferrari: unità con problemi già a Miami (Di domenica 12 giugno 2022) La potenza è nulla senza controllo: così recitava una celebre spot pubblicitario del passato in fatto di pneumatici e, rimanendo in tema motoristico, la Ferrari deve fare i conti con i problemi di affidabilità della propria power unit. Alla prova dei fatti, la domenica di Baku (Azerbaijan), ottavo round del Mondiale 2022 di F1, ha assunto i connotati del grande incubo. Sì, perché il doppio ritiro delle due monoposto di Maranello, dopo 20 giri, fa veramente male. Si nutrivano non poche speranze rispetto alla gara odierna, dopo la sesta pole-position dell’annata del monegasco Charles Leclerc. Ancora una volta, però, le cose non sono andate per il verso giusto e lo zero per la Rossa rende sempre meno credibili le ambizioni mondiali. E’ chiaro che l’imputato principale della disfatta azera sia il motore n.2 che fin dall’appuntamento di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) La potenza è nulla senza controllo: così recitava una celebre spot pubblicitario del passato in fatto di pneumatici e, rimanendo in tema motoristico, ladeve fare i conti con idi affidabilità della propria power unit. Alla prova dei fatti, la domenica di Baku (Azerbaijan), ottavo round del Mondiale 2022 di F1, ha assunto i connotati del grande incubo. Sì, perché il doppio ritiro delle due monoposto di Maranello, dopo 20 giri, fa veramente male. Si nutrivano non poche speranze rispetto alla gara odierna, dopo la sesta pole-position dell’annata del monegasco Charles Leclerc. Ancora una volta, però, le cose non sono andate per il verso giusto e lo zero per la Rossa rende sempre meno credibili le ambizioni mondiali. E’ chiaro che l’imputato principale della disfatta azera sia iln.2 che fin dall’appuntamento di ...

