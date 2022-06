F1 GP Azerbaijan Baku 2022: penalità di 10 secondi per Latifi (Di domenica 12 giugno 2022) E’ stato penalizzato di 10 secondi Nicholas Latifi, pilota della Williams. Nonostante il canadese non sia nuovo a disastri in pista, questa volta non è stata colpa sua. In quel di Baku, sede del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1, un meccanico della scuderia ha infatti toccato la macchina oltre il tempo limite. A 30 secondi dalla partenza è infatti vietato mettere le mani sulla monoposto, ma un membro del team ha violato questa regola. Pessime notizie dunque per Latifi, che ha già scontato la penalità rientrando ai box, e senza poter neppure effettuare un pit stop. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) E’ stato penalizzato di 10Nicholas, pilota della Williams. Nonostante il canadese non sia nuovo a disastri in pista, questa volta non è stata colpa sua. In quel di, sede del Gran Premio dell’, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1, un meccanico della scuderia ha infatti toccato la macchina oltre il tempo limite. A 30dalla partenza è infatti vietato mettere le mani sulla monoposto, ma un membro del team ha violato questa regola. Pessime notizie dunque per, che ha già scontato larientrando ai box, e senza poter neppure effettuare un pit stop. SportFace.

