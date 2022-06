(Di domenica 12 giugno 2022) Il 26enne romano rientrava dopo un infortunio e quasi tre mesi di stop. Ha vinto il sesto titolo della carriera sfidando sull'erba di Stoccarda lo scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo. Non è Wimbledon, ma fa bene rivedere il sorriso di Berrettini

Lo scrive su Twitter Valentina Vezzali, festeggiando cosi la vittoria diBerrettini all'Atp di Stoccarda. Il tennista romano èa vincere due mesi dopo un intervento alla mano destra ......con merito contro un avversario che ha disputato un ottimo torneo dimostrando di esseresu ...si candida per mettere il suo primo sigillo sull'erba di Londra e in uno Slam. L'andamento ... È tornato Matteo Berrettini! Matteo Berrettini non fallisce ... sta ritrovando la miglior condizione dopo il lungo stop per l'operazione alla mano. Il 26enne romano è tornato a vincere a Stoccarda dopo il successo del 2019, ...Il 26enne romano rientrava dopo un infortunio e quasi tre mesi di stop. Ha vinto il sesto titolo della carriera sfidando sull'erba di Stoccarda lo scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo. Non è ...