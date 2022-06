Chrome ora silenzierà molte di quelle fastidiose richieste di autorizzazione di notifica sul Web

(Di domenica 12 giugno 2022) Nuovi aggiornamenti da Google: a partire dalla prossima versione di, verrà introdotto un nuovo modello di ML (machine learning) che sarà in grado di silenziaredelledisui siti web. Tali notifiche possono essereper chi naviga online. Ma non solo: possono essere utilizzate per inviare phishing o invitare gli utenti a scaricare malware una volta chiesta loro l’. LEGGI ANCHE > Il phishing che si rende quasi irrilevabile: cos’è il Browser-in-the-browser Non più notifichesu Google, dunque,dididi ...

Pubblicità

pejoneresearch : Malware Emotet: ora ruba le carte di credito tramite Google Chrome - techworldaleant : Il malware Emotet ora ruba le carte di credito agli utenti di Google Chrome - puntotweet : Malware Emotet: ora ruba le carte di credito tramite Google Chrome - federicoWanwwOC : Beh, il Metaverso della UN-CONFERENCE di Liuc, in onda ora, è fantastico. Ecco un piccolo tour catturato al volo co… - MafaldaraS : @DictatorWannabe ???????? funziona! Ora devo solo capire cosa posso fare per ridurre la memoria occupata da Chrome che… -

Punto Informatico

...disponibile inè 'Viaggi', aggiunta a febbraio 2022. Lo strumento organizza la cronologia di navigazione in categorie in base alle pagine identificate come 'più utili' per l'utente.Google ...La tecnologia viene usata anche inper la descrizione delle immagini e i sottotitoli in tempo reale per i video.serve anche per migliorare la sicurezza. Grazie al nuovo modello di machine ... Malware Emotet: ora ruba le carte di credito tramite Google Chrome Il malware Emotet si evolve e ora agisce sui profili di Google Chrome per rubare i dati sulle carte di credito: ecco come si comporta.Una nuova variante del famigerato malware Emotet è in grado di rubare i dati della carta di credito di un utente da Google Chrome.