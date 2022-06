Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - elio_vito : La fierezza di rappresentare una Istituzione laica e non subordinata, Ursula von der Leyen a capo scoperto dinanzi… - fanpage : Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. In programma l’incontro con Zelensky: sul tavolo c’è la candidatura dell’U… - salvfor3 : RT @Gianl1974: È arrivata a Kiev la capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen - Violetta_2021 : RT @Affaritaliani: Ursula von der Leyen visita i soldati ucraini ricoverati in ospedale -

La Stampa

Una sorpresa a Kiev per convincere Parigi e Berlino. Si può riassumere così, in meno di dieci parole, la visita dider Leyen, presidente della Commissione europea, nella capitale ucraina. È la seconda dall'inizio dell'invasione russa. La prima è datata 8 aprile. In quell'occasione aveva definito "...il 108° giorno di guerra in Ucraina. La presidente della Commissione Ue,der Leyen è in visita a Kiev, per la seconda volta dall'inizio della guerra. Arrivata nella capitale ucraina in treno, non ha preannunciato la sua missione per motivi di sicurezza. La ... Ursula von der Leyen in giro per Kiev dopo l'incontro con Zelensky, la visita al Maidan La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita a Kiev, si è recato in un ospedale dove sono ricoverati i soldati ucraini feriti in battaglia. “Nonostante le ferite, il ...(Agenzia Vista) Kiev, 11 giugno 2022 La presidente della Commissione Ue von der Leyen visita i soldati ricoverati in ospedale in Ucraina. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...