Uomini e Donne, protagonista trono over rivela: “Senza trucco, Gemma fa paura!” (Di sabato 11 giugno 2022) Intervistata da PiùDonna, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Angela Di Iorio ha sparato a zero su Gemma Galgani, che dapprima in studio ha difeso, ritenendola attaccata ingiustamente, ma poi ha cambiato idea notando come invece la 72enne torinese non perdesse occasione per infangarla, addirittura negandole un viaggio che le era stato offerto da Paolo, un signore che proprio Gemma frequentava. Uomini e Donne, storica ex dama se la prende con Maria De Filippi: “É fredda, finge” Criticatissima ex protagonista del trono over si è lasciata andare a una serie di accuse anche contro la padrona di casa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 giugno 2022) Intervistata da PiùDonna, l’ex dama deldiAngela Di Iorio ha sparato a zero suGalgani, che dapprima in studio ha difeso, ritenendola attaccata ingiustamente, ma poi ha cambiato idea notando come invece la 72enne torinese non perdesse occasione per infangarla, addirittura negandole un viaggio che le era stato offerto da Paolo, un signore che propriofrequentava., storica ex dama se la prende con Maria De Filippi: “É fredda, finge” Criticatissima exdelsi è lasciata andare a una serie di accuse anche contro la padrona di casa ...

Pubblicità

ItalianAirForce : Auguri dall'#AeronauticaMilitare a tutti gli uomini e le donne della #MarinaMilitare! Cooperiamo e ci addestriamo i… - vigilidelfuoco : La devozione a Santa Barbara e la passione nello svolgere i nostri compiti ci unisce. Buon anniversario alle donne… - DPCgov : ?Buona #GiornatadellaMarina! Alleati strategici in molte attività di #protezionecivile, alle donne e agli uomini de… - Habanerorange : RT @fratotolo2: Ribadiamo l’ovvio ?? i migranti non ci pagano le pensioni ?? la società multietnica è un palese fallimento ?? le donne non han… - Paoloboi69 : RT @Viminale: #Lamorgese a #PalazzoMadama per concerto Banda musicale della @poliziadistato: “segno tangibile dell’apprezzamento che la com… -