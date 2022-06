Scipione torna alla carica | temperature record

(Di sabato 11 giugno 2022)l'anticiclone africano: da questo fine settimana e almeno fino al 20 giugno meteo stabile e soleggiato con massime in aumento e punte di 38°C al Centro-Nord. In Spagna caldo, fino a 43°C all'ombra

Pubblicità

infoitinterno : Dal weekend farà sempre più caldo, torna Scipione, l'anticiclone africano - infoitinterno : Meteo, nel fine settimana torna «Scipione»: farà sempre più caldo - infoitinterno : Torna Scipione, sempre più caldo: in Sicilia temperature fino a 36 gradi - Italia_Notizie : Meteo, nel fine settimana torna «Scipione»: farà sempre più caldo - gazzettaparma : Dal weekend farà sempre più caldo, torna Scipione, l'anticiclone africano -

Da mercoledì picchi vicini ai 40 gradi, preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi, e non siamo ancora in Estate. Il picco del caldo sarà raggiunto lentamente, ad iniziare da metà ...ROMA - Dal weekend, l'anticiclone africano, e farà sempre più caldo: preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi. Il picco del caldo sarà raggiunto lentamente, ad ...Le temperature all'inizio della prossima settimana. Dopo le piogge di due giorni fa e il vento fresco, la prossima settimana Scipione irromperà con forza portando caldo ovunque. Le temperature nel wee ...Torna l’anticiclone africano Scipione e nei prossimi giorni farà sempre più caldo raggiungendo il picco a metà della prossima settimana. L'intensa ondata ...