Pomodoro per dimagrire a giugno | menù dieta

La dieta del Pomodoro è tra le diete più seguite per dimagrire a giugno. Si tratta di una dieta facile e fatta di alimenti freschi e di stagione. La dieta del Pomodoro prevede oltre al consumo di Pomodoro anche quello di frutta e verdura di stagione e yogurt. Con la dieta del Pomodoro si può dimagrire velocemente fino a 2 kg in 5 giorni.Pomodoro: proprietà e benefici per la saluteI pomodori sono fonte di preziosi nutrienti, soprattutto di potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori è dovuto ad un antiossidante, il licopene, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti ossia luteina e zeaxantina.

