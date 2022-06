Mondiali Qatar 2022, Bierhoff: “Il trattamento degli omosessuali è inaccettabile” (Di sabato 11 giugno 2022) “Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile. Quali criteri utilizza effettivamente la Fifa per assegnare un Mondiale? Dovrebbe essere l’arma più potente per spingere al cambiamento, che però deve avvenire prima della designazione del Paese e non dopo, altrimenti non si hanno più mezzi di pressione”. Queste sono le significative dichiarazioni di Oliver Bierhoff, iconico ex calciatore di Udinese e Milan, in qualità di dirigente della Federcalcio tedesca. Nel contesto di un’intervista concessa a Funke, Bierhoff ha criticato in modo trasparente la valutazione degli omosessuali in territorio Qatariota, quello che ospiterà gli imminenti Mondiali, con concreta sollecitazione ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Ilinè assolutamente. Quali criteri utilizza effettivamente la Fifa per assegnare un Mondiale? Dovrebbe essere l’arma più potente per spingere al cambiamento, che però deve avvenire prima della designazione del Paese e non dopo, altrimenti non si hanno più mezzi di pressione”. Queste sono le significative dichiarazioni di Oliver, iconico ex calciatore di Udinese e Milan, in qualità di dirigente della Federcalcio tedesca. Nel contesto di un’intervista concessa a Funke,ha criticato in modo trasparente la valutazionein territorioiota, quello che ospiterà gli imminenti, con concreta sollecitazione ...

