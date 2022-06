Maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina (Di sabato 11 giugno 2022) REGGIO CALABRIA – I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Dda diretta da Giovanni Bombardieri, in collaborazione con le Autorità greche, hanno sequestrato a Salonicco circa 300 kg di cocaina, suddivisa in 260 panetti. Sono stati, inoltre, arrestati 4 componenti un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti internazionale, di nazionalità inglese, di 38, 48, 45 e 52 anni. Lo smantellamento del circuito è il risultato della cooperazione internazionale svolta, anche tramite il II Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza e della Direzione centrale per i servizi antidroga, con gli agenti della Drug Enforcement Administration di Roma e Atene, della Polizia del Dipartimento degli Affari Generali della Sottodirezione delle Operazioni Speciali-Divisione Narcotici di Salonicco, dell’Ufficio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) REGGIO CALABRIA – I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Dda diretta da Giovanni Bombardieri, in collaborazione con le Autorità greche, hanno sequestrato a Salonicco circa 300 kg di, suddivisa in 260 panetti. Sono stati, inoltre, arrestati 4 componenti un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti internazionale, di nazionalità inglese, di 38, 48, 45 e 52 anni. Lo smantellamento del circuito è il risultato della cooperazione internazionale svolta, anche tramite il II Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza e della Direzione centrale per i servizi antidroga, con gli agenti della Drug Enforcement Administration di Roma e Atene, della Polizia del Dipartimento degli Affari Generali della Sottodirezione delle Operazioni Speciali-Divisione Narcotici di Salonicco, dell’Ufficio ...

Pubblicità

GDF : Maxi-sequestro in tutta #Italia di specie animali e vegetali in via di estinzione. Circa 17.000 animali acquatici… - Lopinionista : Maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina - reggiotv : I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Dda diretta da Giovanni… - AnsaCalabria : Droga: maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina. Operazione Guardia di finanza coordinata dalla Dda di Reggio… - ANSA_Legalita : Droga: maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina. Operazione Guardia di finanza coordinata dalla Dda di Reggio… -