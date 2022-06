Inghilterra-Italia 0-0, Mancini: “Abbiamo avuto più occasioni di loro” (Di sabato 11 giugno 2022) “Abbiano avuto più occasioni clamorose di loro, siamo stati bravi e non era semplice. Dobbiamo migliorare, soprattutto quando si attacca per far gol. Certe occasioni non le dobbiamo sbagliare”. Queste le parole del Ct azzurro Roberto Mancini dopo lo 0-0 contro l’Inghilterra nella terza giornata di Nations League. Debutto per Gatti ed Esposito: “Federico era un po’ teso, ma ha fatto bene, proprio come Esposito. Gnonto ha dato vivacità”, ha detto Mancini a Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Abbianopiùclamorose di, siamo stati bravi e non era semplice. Dobbiamo migliorare, soprattutto quando si attacca per far gol. Certenon le dobbiamo sbagliare”. Queste le parole del Ct azzurro Robertodopo lo 0-0 contro l’nella terza giornata di Nations League. Debutto per Gatti ed Esposito: “Federico era un po’ teso, ma ha fatto bene, proprio come Esposito. Gnonto ha dato vivacità”, ha dettoa Rai Sport. SportFace.

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 l'Italia incontra l'Inghilterra nella terza sfida di UEFA Nations League ?????????????????? Inghi… - LAROMA24 : ?? #NationsLeague, #InghilterraItalia 0-0: #Abraham e #Pellegrini sostituiti dopo 65 minuti. #Cristante in campo da… - Milannews24_com : Buon pari per l'#Italia -