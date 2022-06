Imu:Uil, da 25 mln proprietari 9,5 mld per prima rata (Di sabato 11 giugno 2022) Per il versamento IMU del prossimo 16giugno, gli italiani si preparano a versare 9,5 miliardi di euro, come acconto per un gettito complessivo 2022 stimato di 19,6 miliardi. E' quanto emerge dal ... Leggi su ansa (Di sabato 11 giugno 2022) Per il versamento IMU del prossimo 16giugno, gli italiani si preparano a versare 9,5 miliardi di euro, come acconto per un gettito complessivo 2022 stimato di 19,6 miliardi. E' quanto emerge dal ...

Pubblicità

montedurototi : RT @UILofficial: Il prossimo 16 giugno gli italiani si ritroveranno a versare 9,5 miliardi di euro di acconto IMU. Serve una riforma del ca… - SpelatGiorgio : RT @UILofficial: Il prossimo 16 giugno gli italiani si ritroveranno a versare 9,5 miliardi di euro di acconto IMU. Serve una riforma del ca… - Sestopoterecom : Uil, il 16 giugno gli italiani verseranno 9,5 miliardi di euro come acconto Imu - newsfinanza : Imu: Uil, da 25 milioni proprietari 9,5 miliardi per la prima rata - Italia_Notizie : Imu: Uil, da 25 milioni proprietari 9,5 miliardi per la prima rata -