Guidava senza patente e aveva tirapugni in tasca, 19enne denunciato (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 19 anni del quartiere napoletano di Pianura è stato denunciato dai carabinieri perché sorpreso alla guida di un veicolo senza patente (con recidiva nel biennio) ma anche per possesso di oggetti atti ad offendere. Nelle tasche del giovane è stato trovato un tirapugni, che è stato sequestrato. Nel corso dei controlli sono state contestate di sanzioni per 10mila euro (per infrazioni al codice della strada) e due veicoli sono stati sequestrati. Inoltre 63 persone sono state identificate, 42 i veicoli controllati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

