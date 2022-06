Crosetto attacca Repubblica | Va contro i referendum nel silenzio elettorale

Pubblicità

Globalist.it

...le retri telefoniche italiane che a suo dire non sarebbero all'altezza di un Paese industrializzato come il nostro. Emette al centro della sua riflessione il famoso dibattito ......le retri telefoniche italiane che a suo dire non sarebbero all'altezza di un Paese industrializzato come il nostro. "Putin e il fattore - morti": Guido, quello che l'Occidente non ... Ucraina, Crosetto attacca Berlusconi e Salvini: “Difendono i confini solo contro le barchette a Lampedusa…” Mancano pochi giorni al voto sui referendum sulla giustizia e l’argomento non è minimamente al centro del dibattito pubblico, che ha ...Pioggia di critiche su Matteo Salvini per l’idea di volare in Russia per cercare un contatto che possa favorire la pace con l’Ucraina. Ad ...