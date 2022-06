X Factor 2022, colpo di scena: arriva la proposta di matrimonio (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è solo L'Isola dei Famosi il programma dove tutto può succedere: anche X Factor 2022 ha avuto un inaspettato e gradito colpo di scena. In questi giorni si stanno registrando le audizioni del programma di Sky Uno, che tornerà in onda il prossimo settembre. La proposta di matrimonio a X Factor 2022 Per un attimo il celebre talent musicale si è trasformato in C'è Posta per te grazie alla sorpresa organizzata da una persona del pubblico, di nome Simone, che ha fatto la proposta di nozze alla sua compagna. A presenziare alla scena Fedez e Francesca Michielin. Ma come ha fatto a trapelare la notizia? Si è venuto a sapere dello scoop grazie ad uno spettatore presente in studio che ha ripreso la scena con ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è solo L'Isola dei Famosi il programma dove tutto può succedere: anche Xha avuto un inaspettato e graditodi. In questi giorni si stanno registrando le audizioni del programma di Sky Uno, che tornerà in onda il prossimo settembre. Ladia XPer un attimo il celebre talent musicale si è trasformato in C'è Posta per te grazie alla sorpresa organizzata da una persona del pubblico, di nome Simone, che ha fatto ladi nozze alla sua compagna. A presenziare allaFedez e Francesca Michielin. Ma come ha fatto a trapelare la notizia? Si è venuto a sapere dello scoop grazie ad uno spettatore presente in studio che ha ripreso lacon ...

