Traffico Roma del 10-06-2022 ore 13 | 30

(Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra via Ostiense e la diramazioneSud in interna tra Centrale del Latte Prenestina incolonnamenti sul tratto Urbano A24 da Tor Cervara raccordo in uscita dalla capitale fili anche in tangenziale Tra via di Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni in zona Cipro rallentamenti per incidente in via Andrea Doria all’altezza di via Pietro Giannone ad Ostia code per incidente in via delle Baleniere all’incrocio con via Canarie nel quartiere Trieste rallentamenti in via Nicolò Piccinni per gli interventi di potatura mentre è stata riaperta alvia Casilina in precedenza chiusa direzione centro tra via Leonardo Bufalini e via Vibio sequestre per i lavori alle alberature sabato e domenica a doppio concerto di Vasco Rossi al Circo ...