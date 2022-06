Tangenziale est di Milano bloccata dagli ambientalisti | traffico in tilt | i motivi della protesta

(Di venerdì 10 giugno 2022)est diin: quali sono stati iorganizzata da Ultima generazione?est diinNella mattinata di venerdì 10 giugno, un gruppo diha bloccato laest di, in corrispondenza dell’uscita di Cascina Gobba, in direzione Bologna. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che l’iniziativa è stata promossaattivisti che afferiscono alla sigla ...

Pubblicità

Corriere : Ambientalisti bloccano la tangenziale Est di Milano, la protesta contro i governi - SkyTG24 : #Milano, protesta degli ambientalisti: bloccata la tangenziale Est - TgrRaiLombardia : Ambientalisti bloccano la #Tangenziale Est di Milano - EzioRocchiBalbi : RT @alexfuse: Figa, mi vai a bloccare la tangenziale est alle 8 del mattino? Ti linciano ?? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Disagi, tensioni e lunghe code sulla #tangenzialeest ?? -

Alcuni ambientalisti hanno bloccato ladi Milano, all'altezza dell'uscita di Cascina Gobba (direzione Bologna), nella mattinata di venerdì 10 giugno. La manifestazione è stata organizzata dagli attivisti della sigla 'Ultima ...Un blitz ina Milano con l'obiettivo di bloccare il traffico in città per protestare per il clima e l'ambiente. Gli attivisti di Ultima generazione sono entrati in azione nella mattina di venerdì ...(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Momenti di tensione si sono verificati, questa mattina poco dopo le 8.30, a Cascina Gobba (Milano) dove un gruppo di attivisti di un'associazione ambientalista ha ...Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 giugno, sarà chiuso il tratto compre ...