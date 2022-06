Rebel Wilson fa coming out e presenta la compagna Ramona Agruma (Di venerdì 10 giugno 2022) Rebel Wilson posta una foto su Instagram facendo coming out: “quello di cui avevo bisogno era una principessa Disney”. La foto la ritrae affianco alla compagna Ramona Agruma con la quale era già apparsa pubblicamente al suo fianco durante un party degli Oscar. Rebel Wilson fa coming out su Instagram e posta una foto con la compagna Rebel Wilson ha deciso di fare coming out e presentare a tutti i suoi fan la compagna Ramona Agruma tramite una foto pubblicata su Instagram. L’attrice comica ha ufficializzato la sua nuova relazione che già era stata intercettata prima dai fans sui social. Con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)posta una foto su Instagram facendoout: “quello di cui avevo bisogno era una principessa Disney”. La foto la ritrae affianco allacon la quale era già apparsa pubblicamente al suo fianco durante un party degli Oscar.faout su Instagram e posta una foto con laha deciso di fareout ere a tutti i suoi fan latramite una foto pubblicata su Instagram. L’attrice comica ha ufficializzato la sua nuova relazione che già era stata intercettata prima dai fans sui social. Con la ...

zazoomblog : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata - #Rebel #Wilson #coming #presenta - StraNotizie : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata - BITCHYFit : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata - syublimeyoongi : Rebel Wilson eh? Interessante - fanpage : Con una foto pubblicata su Instagram, l’attrice Rebel Wilson ha fatto coming out. “Pensavo di cercare un principe D… -