Napoli, due squadre cercano Ounas (Di venerdì 10 giugno 2022) Adam Ounas, nonostante la volontà del Napoli di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe decidere di lasciare il club.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Adam, nonostante la volontà deldi rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe decidere di lasciare il club....

Pubblicità

fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - sportli26181512 : Napoli, due squadre cercano Ounas: Adam Ounas, nonostante la volontà del Napoli di rinnovare il contratto in scaden… - atuttovolume : Per amare il Sud bisogna anche un po’ odiarlo! E’ uno dei passaggi di Filippo La Porta che ad #ATVragusa conduce l’… - cn1926it : Di Napoli: “#Mertens? I matrimoni si fanno in due. Ecco cosa manca a #DeLaurentiis” - tuttookayamici : vendo 2 biglietti per la data di Ariete a Napoli il 18/06 (volendo vendo anche due biglietti pullman A/R da Cava De… -