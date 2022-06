Matteo Berrettini vince il derby con Sonego a Stoccarda: al rientro è già semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante dei movimenti apparsi ancora un po’ appesantiti, nonostante un ritmo partita da ritrovare, nonostante uno stop lungo quasi tre mesi. Matteo Berrettini è tornato ed è già in semifinale: il romano ha battuto in tre set Lorenzo Sonego (3-6; 6-3; 6-4) nel derby italiano ai quarti di finale del torneo di Stoccarda. Sull’amata erba, Berrettini ha faticato molto a contenere l’energia del 27enne torinese, numero 32 al mondo, che a inizio match ha messo in campo più soluzioni e più aggressività, meritando di vincere il primo set. Poi però il numero uno italiano è salito in cattedra e ha condotto la partita: senza strafare, ha ricordato a tutti quanto può essere solido il suo tennis. I due passaggi a vuoto di Sonego hanno fatto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante dei movimenti apparsi ancora un po’ appesantiti, nonostante un ritmo partita da ritrovare, nonostante uno stop lungo quasi tre mesi.è tornato ed è già in: il romano ha battuto in tre set Lorenzo(3-6; 6-3; 6-4) nelitaliano ai quarti di finale del torneo di. Sull’amata erba,ha faticato molto a contenere l’energia del 27enne torinese, numero 32 al mondo, che a inizio match ha messo in campo più soluzioni e più aggressività, meritando dire il primo set. Poi però il numero uno italiano è salito in cattedra e ha condotto la partita: senza strafare, ha ricordato a tutti quanto può essere solido il suo tennis. I due passaggi a vuoto dihanno fatto il ...

